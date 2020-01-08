Компания Mini представила новую генерацию кабриолета Sidewalk

Британская автомобилестроительная компания Mini около 13 лет назад выпустила модель Sidewalk. В 2020 году запланирован старт продаж новой генерации данного кабриолета, получившего ряд обновлений как в экстерьере, так и в интерьере.

Первое поколение Mini Sidewalk, по мнению многих экспертов и пользователей, внешне выглядело достаточно привлекательно, но за это время появилось много инновационных решений, поэтому производитель решил выпустить новую генерацию кабриолета. Так, после старта продаж поклонники бренда смогут оценить оригинальное исполнение крыши авто, изготовленной из ткани с нанесённым серебристым узором. На капоте новинки появились полоски с контрастным контуром, на вентиляционных отверстиях – надписи, повторяющие название модели, а на дисках размером 17 дюймов – отделка в двух цветах.

В отделке салона Sidewalk от Mini использовались жёлтые и синие материалы, на некоторых элементах также повторяется наименование кабриолета. Коснулись обновления противотуманных и светодиодных фар, внутреннего освещения и системы кондиционирования, мини-режима вождения. Под капотом устанавливается 192-сильный двигатель, работающий в паре с 6-ступенчатой МКПП или 7-ступенчатой Steptronic. Стоимость новинки, а также точная дата начала продаж компанией пока не оглашается.

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