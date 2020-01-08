Авиакатастрофа в Иране. Зеленский сообщил, что в Тегеран вылетают украинские специалисты

Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом 8 января в Facebook рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Завершился внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и «Международных авиалиний Украины». Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе», – написал президент.
Зеленский добавил, что проводит постоянные консультации с иностранными партнерами.
«Наш приоритет – установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу», – заявил он.
Завершилося позачергове засідання уряду. Сьогодні ввечері до Ірану вилітає наш літак із фахівцями експертної та…
Posted by Володимир Зеленський on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020
Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.
В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.
Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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