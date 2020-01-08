Мнение: Запрет любви в Макдоналдсе, копирайт против диабетиков и доступность салата Оливье

1. Американские корпорации продолжают всё более беззастенчиво вмешиваться в личную жизнь сотрудников. В «Макдоналдсе» после сексуального скандала с бывшим главой компании персоналу хотят запретить не только близкие отношения, но и встречи после рабочего дня, и даже невинный флирт:

https://lenta.ru/news/2020/01/06/mac/

Новый генеральный директор «Макдоналдса» (McDonald’s) Крис Кемпзински запретит сотрудникам компании общаться после работы, вместе ходить в бары и флиртовать. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников компании из США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии, которые присутствовали на встречах с топ-менеджером.

Как пишет WSJ, совместный отдых после работы помогал сотрудникам лучше социализироваться, а бывший глава компании Стив Истербрук поощрял подобное поведение. Однако после скандала со служебным романом Истербрука и его последующим увольнением новый генеральный директор запретит сотрудникам панибратские отношения.

«Я буду наблюдать за каждым топ-менеджером и задавать себе вопрос, соответствуют ли это нашим ценностям. Если нет, то их в руководстве не будет», — приводит издание слова Кемпзински.

В ноябре 2019 года президент «Макдоналдса» Стив Истербрук ушел в отставку из-за романа с подчиненной. После Истербрука по собственному желанию уволился вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерст.

На мой взгляд, это жлобство. Работа в «Макдональдсе» и так не сахар, времени и сил отнимает массу, выматывает по полной. Корпорация выжимает людей, как лимоны, у них обычно просто не остаётся энергии, чтобы устраивать личную жизнь в выходные.

Раньше можно было хотя бы завести служебный роман, найти родное сердце среди однокепочников. Теперь что же, закрывают и эту отдушину? Фактически тем самым корпорация приговаривает многих к одиночеству.

Я понимаю причины, по которым топ-менеджеры приняли такое решение — господин Истербрук нашалил, и теперь надо прикрыть задницы, чтобы их не покусали местные фарисеи. Я понимаю причины, по которым люди продолжат работать в «Макдональдсе»: они думают, что никто не будет строго следить за соблюдением запрета, а если кто и будет, так это только добавит романтики в отношения. Тем не менее, как показывает опыт западного мира, за 20-30 лет подобные ростки безумия вполне могут вырасти в нечто такое, что заставит этнических немцев и американцев искать в «Гугле» условия получения российского гражданства.

2. Эпоха киберпанка постепенно вступает в свои права:

https://habr.com/ru/news/t/483010/

Крупная химико-фармацевтическая корпорация Abbott Labs добилась удаления с GitHub бесплатного инструмента, который позволил бы людям с диабетом использовать данные об уровне сахара в крови, полученные с помощью программы, разработанной Abbott. В компании утверждают, что подобное использование нарушит закон об авторском праве.

Компания Abbott Labs создала программу LibreLink — систему непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Позже портал Diabettech разработал The Librelink patch, программу, которая позволяет извлекать данные из LibreLink, чтобы любой желающий мог использовать эту информацию в другом приложении. Инструкцию и код The Librelink patch разместили на GitHub.

В ответ Abbott Labs потребовала удалить проект из GitHub, сославшись на американские законы об авторском праве.

3. Индекс Оливье (цена на этот салат) является, как известно, одним из важнейших экономических индикаторов в России. Актуальную статистику по этому показателю приводит genby:

https://genby.livejournal.com/811621.html

На медианную зарплату в 2019 году можно купить в 5 раз больше салата чем в 2000 году. Причём в медианных зарплатах рост порций салата идет быстрее, чем в средних.

Вопреки сказкам о нищающем народе и росте неравенства, мы видим обратное. Доступность салата Оливье растёт, а процентная разница между средней и медианной зарплатой падает (в 1,5 раза в 2000 году, 1,37 раза в 2014 году, 1,28 раза в 2018 году).

Источник: Место для дискуссий

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