Путин и Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток»

08.01.2020, 17:31, Новости дня

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган 8 января официально открыли газопровод «Турецкий поток». Вместе с ними в церемонии «поворачивания вентиля» в Стамбуле принимали участие премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.

Минэнерго Турции обещает, что страна будет получать по газопроводу из России 15,7 млрд кубометров газа. А «другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу», заявил во время открытия турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. 

Газопровод пойдет в обход Украины, «Газпром» заявляет, что по нему газ будет поставляться не только в Турцию, но и в страны Южной и Юго-Восточной Европы: Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. По сообщениям компании, с 1 января 2020 года российский газ через «Турецкий поток» уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января – в Северную Македонию и Грецию.

 

Соглашение о строительстве «Турецкого потока» между властями Турции и России было подписано осенью 2016 года. Изначально проект «Газпрома» назывался «Южным потоком» и был рассчитан на Балканы и страны южной Европы, куда газ сейчас идет через Украину. Но «Газпром», начав строить трубопровод на российской территории, так и не получил разрешения Евросоюза на этот проект, и в результате переориентировал трубу на Турцию. Туда были проложены две нитки по дну Черного моря. 

Морской участок газопровода начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки находится на границе Турции и ЕС.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 8 января УНИАН. Антоненко принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания. В начале судебного заседания адвокат Виталий Галенченко заявил об отводе двух судей из […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика