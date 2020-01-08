Путин и Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган 8 января официально открыли газопровод «Турецкий поток». Вместе с ними в церемонии «поворачивания вентиля» в Стамбуле принимали участие премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.

Минэнерго Турции обещает, что страна будет получать по газопроводу из России 15,7 млрд кубометров газа. А «другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу», заявил во время открытия турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Газопровод пойдет в обход Украины, «Газпром» заявляет, что по нему газ будет поставляться не только в Турцию, но и в страны Южной и Юго-Восточной Европы: Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. По сообщениям компании, с 1 января 2020 года российский газ через «Турецкий поток» уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января – в Северную Македонию и Грецию.

Соглашение о строительстве «Турецкого потока» между властями Турции и России было подписано осенью 2016 года. Изначально проект «Газпрома» назывался «Южным потоком» и был рассчитан на Балканы и страны южной Европы, куда газ сейчас идет через Украину. Но «Газпром», начав строить трубопровод на российской территории, так и не получил разрешения Евросоюза на этот проект, и в результате переориентировал трубу на Турцию. Туда были проложены две нитки по дну Черного моря.

Морской участок газопровода начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки находится на границе Турции и ЕС.

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