Samsung использует на своих смартфонах и планшетах шпионское ПО. Согласно информации, полученной от одного из пользователей новостного ресурса Reddit, устройства этого производителя могут передавать конфиденциальную информацию о своих владельцах на китайские серверы.

В современных мобильных девайсах установлена программа Device Care, которая с помощью ПО Qihoo 360 может связываться со сторонними ресурсами. Представители компании не отрицают, что это программное обеспечение действительно используется для всех смартфонов и планшетов. Ранее название Qihoo 360 фигурировало в нескольких крупных скандалах, связанных с незаконной передачей данных. Некоторые специалисты считают, что и в настоящий момент пользователи девайсов фирмы Samsung рискуют стать жертвой мошенников, ввиду нарушения приватности их личных данных.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на эту информацию и ограничить доступ приложения ко всем данным, хранящимся на устройстве. Надежнее будет перенести важные сведения на другие носители.

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