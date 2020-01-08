Сын Михаила Жванецкого раскрыл детали совершенного на него нападения

08.01.2020, 17:30, Разное

Сын Михаила Жванецкого Дмитрий раскрыл подробности произошедшего накануне нападения. 24-летний молодой человек пострадал в драке с неизвестными, заступившись за девушку.
Сын Михаила Жванецкого Дмитрий рассказал, что он и его друг заступились за девушку, на которую напали неизвестные молодые люди. В итоге пострадавшему нанесли рваные раны губы и полости рта, а знакомый сына знаменитости попал в больницу с переломом носа. При этом неизвестные пытались ограбить молодого человека, заключил сын Жванецкого.

Оба молодых человека обратились к правоохранителям и написали заявление. На данный момент ведется поиск подозреваемых в совершении преступления.



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