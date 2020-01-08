Командование ВС США решило не сбивать ракеты Ирана

08.01.2020, 17:30, Новости дня

Командование вооруженных сил США решило не пытаться сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым США объектам в Ираке из-за отсутствия у американцев средств противоракетной обороны в этой зоне, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источники рассказали, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot и Avenger развернуты в других точках на Ближнем Востоке, а не на базе Айн-эль-Асад и в аэропорту города Эрбиля, передает ТАСС.

«Мы в последние два года сосредоточивали свое внимание на разгроме ИГ и на сохранении незначительного военного присутствия в Ираке. Нам не нужны были противоракетные системы в борьбе против ИГ», – отметил один из источников.

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 8 января УНИАН. Антоненко принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания. В начале судебного заседания адвокат Виталий Галенченко заявил об отводе двух судей из […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика