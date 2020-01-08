Командование ВС США решило не сбивать ракеты Ирана

Командование вооруженных сил США решило не пытаться сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым США объектам в Ираке из-за отсутствия у американцев средств противоракетной обороны в этой зоне, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источники рассказали, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot и Avenger развернуты в других точках на Ближнем Востоке, а не на базе Айн-эль-Асад и в аэропорту города Эрбиля, передает ТАСС.

«Мы в последние два года сосредоточивали свое внимание на разгроме ИГ и на сохранении незначительного военного присутствия в Ираке. Нам не нужны были противоракетные системы в борьбе против ИГ», – отметил один из источников.

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.

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