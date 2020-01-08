В Совете Федерации рассказали, кому из россиян могут снизить пенсию в 2020 году

ПФР может в некоторых случаях воспользоваться основаниями для снижения размера пенсионных выплат гражданам страны. Елена Бибикова, заместитель руководителя Комитета Совета Федерации по социальной политике, рассказала, кому из россиян могут снизить пенсию в 2020 году.

По словам Елены Бибиковой, одним из случаев снижения пенсии является переезд гражданина в регион, где применяется меньший коэффициент. При перерасчёте сумма выплаты по этой причине может уменьшиться. Также поводом для снижения пенсии может стать имеющаяся у гражданина задолженность по коммунальным платежам либо штрафам. Представитель Совета Федерации объясняет, что специалисты Пенсионного фонда ежемесячно могут удерживать до полного погашения долга определённую сумму. При этом она не может быть более 20% от установленного размера пенсии.

Кроме того, с пенсионеров могут взыскивать ранее выплаченные излишние средства. Такая ситуация возникает в случае, если у человека изменяются влияющие на размер выплат обстоятельства, но он о них по какой-либо причине несвоевременно сообщает.

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