В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

08.01.2020, 17:21, Разное

В Москве и Московском регионе до вечера четверга, 9 января, объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей, сообщают СМИ со ссылкой на Гидрометцентр России. Погода ухудшится, отметили эксперты.
И.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в первый день после выходных жителей Москвы ждет «неласковая погода». Сегодня ожидается увеличение скорости ветра до 15 метров в секунду, а 9 января ветер в Москве будет порывистый, 12-17 метров в секунду.

Погоду эксперты назвали потенциально опасной из-за гололедицы, однако температура повысится на 9 градусов выше нормы, заключили синоптики.



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