Брат обезглавил маленькую сестру в качестве подношения богине войны

В Индии 28-летний житель обезглавил младшую сестру, объяснив свой поступок подношением богине войны. О жестоком преступлении рассказали в издании Independent.
В конце декабря 12-летняя девочка вышла из дома вместе с братом, после чего пропала. Родители обратились в полицию, мужчину задержали по подозрению в убийстве, так как в 2018 году он уже был подозреваемым по подобному уголовному делу. В итоге местный житель признался в содеянном и отметил, что это нужно было богине войны Дурге.
Молодой человек показал место в лесу, где нашли тело убитой девочки. Отец попросил для своего сына-убийцы максимально сурового наказания. В Индии человеческие жертвоприношения очень редки, однако в последнее время в стране наблюдается всплеск подобных преступлений.
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