В отсеке шасси севшего самолета нашли мертвого 10-летнего мальчика

Во Франции в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль в отсеке шасси боинга 777, прибывшего из Абиджана (Кот-д’Ивуар), обнаружили тело ребенка. Подробности инцидента устанавливает полиция.
Авиакомпания Air France («Эр франс») подтвердила, что тело малолетнего нелегального пассажира было найдено в отсеке шасси самолета, который выполнял рейс AF703 из Абиджана в Париж 7 января. Ребенку на вид было около 10 лет.
Власти страны отметили, что это не единственный случай гибели людей при попытке нелегально пересечь границу Франции. В основном они умирают или получают серьезные травмы при перелете в отсеке шасси самолетов.
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