Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

08.01.2020, 17:19, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ и Турция согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию.

Лавров сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь в ночь на 12 января, передает РИА «Новости». 



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