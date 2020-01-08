Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ и Турция согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию.

Лавров сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь в ночь на 12 января, передает РИА «Новости».

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