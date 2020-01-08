Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ и Турция согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию.
Лавров сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить огонь в ночь на 12 января, передает РИА «Новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 8 января УНИАН. Антоненко принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания. В начале судебного заседания адвокат Виталий Галенченко заявил об отводе двух судей из […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- CNN — в 2019 году Путин проявил себя в «глобальной битве идей» / 31 декабря
- Путин рассказал о недостатке сна / 26 декабря
- Эксперт Института Европы РАН: «Brexit состоится, а после него Британия ужесточит санкции против России» / 13 декабря
- Ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах героев Небесной Сотни – заявление активистов / 29 декабря
- «Представлялись членами „Единой России“» — как жителям Подмосковья навязали скандальную управляющую компанию «ПИК-Комфорт» / 9 декабря
- Депутата Бурматова госпитализировали с пленарного заседания Госдумы / 10 декабря
- Акции протеста оппозиции возобновились в Тбилиси / 25 ноября
- В Сети появилась игра об избиении протестующих в Гонконге / 10 декабря