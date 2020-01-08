Наука: Чтение книг в пожилом возрасте продлевает жизнь

Хорошая новость для любителей чтения: люди, которые регулярно читают книги, живут дольше тех, кто этим досугом пренебрегает. Таковы выводы нового исследования американских учёных из Йельского университета.
В масштабном исследовании здоровья, которое длилось около 12 лет, приняли участие более 3600 человек старше 50 лет. Само же исследование продолжалось около 12 лет.
Участники разделились на три группы: первая не читала никаких книг, вторая группа читала примерно три часа в неделю, третья тратила на это занятие более трёх часов в неделю.
Специалисты контролировали такие факторы, как возраст, семейное положение, занятость и здоровье. Результаты показали, что большинство читателей книг – женщины с высшим образованием.
Через несколько лет исследования учёные заметили, что участники второй группы (любители читать книги примерно три часа в неделю) жили в среднем на 17% дольше, чем те, кто книги вовсе не читал. Последняя же группа ("интенсивные читатели") жили на 23% дольше, чем равнодушные к чтению люди.
По мнению специалистов, погружение в захватывающий сюжет не просто способствует умственной деятельности, но помогает облегчить стресс, а также влияет на то, как человек заботится о своём здоровье.
Интересно, что исследователи нашли подобные взаимосвязи и среди тех, кто читал газеты или журналы. Однако данные были не такие очевидные, как в случае книг.
Показатели по продолжительности жизни были сделаны с поправкой на уровень благосостояния, образования, когнитивных способностей и многие другие параметры, отмечает профессор Йельского университета Бекка Леви (Becca Levy).
Исследование опубликовано в научном издании Social Science and Medicine.
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