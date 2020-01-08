Иран не планирует передавать США черные ящики разбившегося самолета

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, заявил, что Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося в Иране, информирует агентство Mehr.

«На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки», – сказал Абедзаде, передает РИА «Новости».

По его мнению, катастрофу должно расследовать государство, на территории которого она произошла. Однако Абедзаде уточнил, что Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств крушения самолета.

Ранее посольство Украины в Ираке сообщило, что все заявления о причинах крушения украинского самолета под Тегераном не являются официальными.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна.

Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.





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Последнее: Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, заявил, что Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося в Иране, информирует агентство Mehr. «На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки», – сказал Абедзаде, передает РИА «Новости». По его мнению, катастрофу должно расследовать государство, на территории которого […]