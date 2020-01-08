Иран не планирует передавать США черные ящики разбившегося самолета

08.01.2020, 17:05, Новости дня

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, заявил, что Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося в Иране, информирует агентство Mehr.

«На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки», – сказал Абедзаде, передает РИА «Новости».

По его мнению, катастрофу должно расследовать государство, на территории которого она произошла. Однако Абедзаде уточнил, что Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств крушения самолета.

Ранее посольство Украины в Ираке сообщило, что все заявления о причинах крушения украинского самолета под Тегераном не являются официальными.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна.

Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.



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Последнее: Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, заявил, что Тегеран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики украинского самолета, разбившегося в Иране, информирует агентство Mehr. «На данный момент неизвестно, в какую страну направят черный ящик для расшифровки», – сказал Абедзаде, передает РИА «Новости». По его мнению, катастрофу должно расследовать государство, на территории которого […]

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