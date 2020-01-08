Екатерина Варнава станцевала под песню Светланы Лободы «Новый Рим» и призналась, что ее часто сравнивают с певицей

08.01.2020, 17:04, Разное

Екатерина Варнава рассказала, что ее частенько сравнивают со Светланой Лободой. Юмористка также задорно станцевала под хит «Новый Рим», выложив соответствующую запись в интернет.
Артистка давно активно пользуется социальными сетями, публикуя в них различные фотографии, видеоролики, а также истории своей жизни. Сегодня Варнава порадовала фолловеров своего аккаунта в Instagram небольшим видео, снятым в студии шоу-программы Comedy Woman. На нем видно, как она весело отплясывает под шлягер Светланы Лободы — песню «Новый Рим».

Для этой сцены артистка выбрала коротенькое, расшитое блестящими пайетками, серебристое с черно-красным орнаментом платье и туфли на шпильках. Дополняет образ яркий макияж. Девушка вышла на середину сцены и довольно смешно двигается под музыку Лободы.

Комментируя публикацию, юмористка написала, что ее часто сравнивают с поп-исполнительницей. Поклонники артистки заверили Варнаву в том, что теперь для них этот хит будет ассоциироваться только с бывшей участницей комедийного шоу. За короткий период времени ролик набрал огромное количество просмотров, лайков и комментариев. О реакции самой Светланы Лободы пока неизвестно, не исключено, что певица также по достоинству оценит красочный танец Екатерины Варнавы.



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Последнее: Екатерина Варнава рассказала, что ее частенько сравнивают со Светланой Лободой. Юмористка также задорно станцевала под хит «Новый Рим», выложив соответствующую запись в интернет. Артистка давно активно пользуется социальными сетями, публикуя в них различные фотографии, видеоролики, а также истории своей жизни. Сегодня Варнава порадовала фолловеров своего аккаунта в Instagram небольшим видео, снятым в студии шоу-программы Comedy […]

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