Екатерина Варнава станцевала под песню Светланы Лободы «Новый Рим» и призналась, что ее часто сравнивают с певицей

Екатерина Варнава рассказала, что ее частенько сравнивают со Светланой Лободой. Юмористка также задорно станцевала под хит «Новый Рим», выложив соответствующую запись в интернет.
Артистка давно активно пользуется социальными сетями, публикуя в них различные фотографии, видеоролики, а также истории своей жизни. Сегодня Варнава порадовала фолловеров своего аккаунта в Instagram небольшим видео, снятым в студии шоу-программы Comedy Woman. На нем видно, как она весело отплясывает под шлягер Светланы Лободы — песню «Новый Рим».
Для этой сцены артистка выбрала коротенькое, расшитое блестящими пайетками, серебристое с черно-красным орнаментом платье и туфли на шпильках. Дополняет образ яркий макияж. Девушка вышла на середину сцены и довольно смешно двигается под музыку Лободы.
Комментируя публикацию, юмористка написала, что ее часто сравнивают с поп-исполнительницей. Поклонники артистки заверили Варнаву в том, что теперь для них этот хит будет ассоциироваться только с бывшей участницей комедийного шоу. За короткий период времени ролик набрал огромное количество просмотров, лайков и комментариев. О реакции самой Светланы Лободы пока неизвестно, не исключено, что певица также по достоинству оценит красочный танец Екатерины Варнавы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Екатерина Варнава рассказала, что ее частенько сравнивают со Светланой Лободой. Юмористка также задорно станцевала под хит «Новый Рим», выложив соответствующую запись в интернет. Артистка давно активно пользуется социальными сетями, публикуя в них различные фотографии, видеоролики, а также истории своей жизни. Сегодня Варнава порадовала фолловеров своего аккаунта в Instagram небольшим видео, снятым в студии шоу-программы Comedy […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Алена Чехова: 5 мест Парижа, которые особенно любят французы / 25 ноября
- Мнение: Второй поток. Тест № 9 «Психоалхимия. Разморозка» / 23 апреля
- Охлобыстин крепко приложил Водонаеву за призыв «не рожать рабов» / 29 декабря
- Мнение: Почему американцы так хотят обогатить Иран атомной бомбой? / 4 января
- Создатель спецэффектов к «Вторжению» Федора Бондарчука Арман Яхин раскрыл секреты некоторых сцен фильма / 6 января
- Мнение: Гегемон, как он есть. / 5 января
- Мнение: Подлинные виновники Второй мировой: урок истории от Путина / 21 декабря
- Наука: Борьба со страхом через «разрушенные» воспоминания / 24 ноября