«Между жизнью и смертью»: шокирующие данные о состоянии Алибасова

Жизнь Бари Алибасова складывается не так удачно, как думают окружающие, считает ясновидящая Саона. На самом деле музыкальный продюсер много раз оказывался на грани жизни и смерти. По словам экстрасенса, опасность буквально ходит по пятам за основателем группы На-На.

«Карты говорят о том, что линия его жизни давно должна была оборваться. Но родные, близкие и друзья всегда приходили ему на помощь даже в самых критических случаях. Однако смерть не собирается его оставлять в покое. В любой момент она может его настигнуть», – заявила Саона.

Ведунья назвала Бари Алибасова таинственным человеком. После его смерти поклонники узнают много сенсационных фактов. «У него достаточно большой архив интересных писем и большой багаж музыкального материалы. Также он ведет какой-то дневник, который, если выйдет в виде книги, может повергнуть в шок многих», – добавила ясновидящая.

Наступивший 2020-й год станет не самым простым для Бари Алибасова. Экстрасенс предупредила продюсера о врагах среди близких людей: «Человек он известный и постоянно на виду. Врагов и завистников вокруг него очень много. В этом году ему придется с этим столкнуться, более того, даже бороться».

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Публикация от Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana) 1 Янв 2020 в 11:17 PST

Таролог отметила, что здоровье основателя группы На-На сильно пошатнется после этого года. Бари Алибасов понимает, что ему необходимо системное лечение, но все проблемы он предпочитает заливать алкоголем. «Все это будет притуплять боль, но не лечить. Если он не возьмется за ум, последствия будут увы, будут печальными», – заключила Саона.

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Последнее: Жизнь Бари Алибасова складывается не так удачно, как думают окружающие, считает ясновидящая Саона. На самом деле музыкальный продюсер много раз оказывался на грани жизни и смерти. По словам экстрасенса, опасность буквально ходит по пятам за основателем группы На-На. «Карты говорят о том, что линия его жизни давно должна была оборваться. Но родные, близкие и друзья […]