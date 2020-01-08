Президент Эстонии вернула подаренное ей российскими дипломатами крымское шампанское – СМИ

08.01.2020, 16:54, Новости дня

Эстонское издание Eesti Ekspress сегодня написало, что президент страны Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок от посольства РФ по случаю своего 50-летия бутылку крымского шампанского. 

Сообщение размещено в рубрике «Слухи».

Российское посольство подарило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Цветы и шоколад она приняла, а бутылку шампанского канцелярия президента отправила обратно, пишет издание.

Больше никаких деталей Eesti Ekspress не приводит.

50 лет Кальюлайд исполнилось 30 декабря 2019 года.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2019 года Кальюлайд заявила, что об аннексии Крыма международному сообществу забывать нельзя.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Эстонское издание Eesti Ekspress сегодня написало, что президент страны Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок от посольства РФ по случаю своего 50-летия бутылку крымского шампанского.  Сообщение размещено в рубрике «Слухи». Российское посольство подарило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Цветы и шоколад она приняла, а бутылку шампанского канцелярия президента отправила обратно, пишет издание. Больше […]

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