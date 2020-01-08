Медики назвали несколько рекомендаций для преодоления тахикардии

Медики назвали несколько простых и действенных рекомендаций для преодоления тахикардии. Для этого достаточно испытать кратковременное и резкое охлаждение определённых участков тела.
Нарушение сердечного ритма и не в меру ускорившееся сердцебиение может доставить массу неприятных ощущений, среди которых головокружение, нехватка воздуха или обморок. Медики рекомендуют при первых симптомах тахикардии испытать резкое охлаждение. Для этого достаточно набрать ёмкость с холодной водой, бросить в неё несколько кубиков льда и, задержав дыхание, окунуть лицо. Достаточно всего одного короткого погружения, чтобы заставить сосуды расшириться и избавиться от учащённого сердцебиения.
В случае, когда нет возможности проводить вышеописанную процедуру, можно прибегнуть к ещё более простому способу. Достаточно помассировать виски кубиками льда. Несмотря на простоту этих методов и их действенность, тахикардия является поводом обратиться к врачу. Медики настоятельно рекомендовали не игнорировать нарушенный сердечный ритм и при первой возможности обращаться к специалистам.
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Последнее: Медики назвали несколько простых и действенных рекомендаций для преодоления тахикардии. Для этого достаточно испытать кратковременное и резкое охлаждение определённых участков тела. Нарушение сердечного ритма и не в меру ускорившееся сердцебиение может доставить массу неприятных ощущений, среди которых головокружение, нехватка воздуха или обморок. Медики рекомендуют при первых симптомах тахикардии испытать резкое охлаждение. Для этого достаточно набрать […]
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