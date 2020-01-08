Ксения Собчак и Константин Богомолов переживают второй медовый месяц в Куршевеле

08.01.2020, 16:47, Разное

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов переживают второй медовый месяц на отдыхе в Куршевеле. Пара проводит много времени вместе и не перестает наслаждаться совместным отдыхом.
С момента свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова прошло почти пол года, но супруги до сих пор не могут нарадоваться компании друг друга. Они, как и в первый медовый месяц, продолжают наслаждаться временем, проведённым вместе. В этот раз они отравились в Куршевель, где их заметили папарацци. На одном из светских мероприятий пара протанцевала почти всю ночь.

Поклонники Ксении Собчак продолжают комментировать её брак с Константином Богомоловым. Они отмечают, что пара замечательно смотрится вместе, и их отношения пропитаны чувственностью и уютом. Даже те фанаты, которые были в недоумении из-за развода с Максимом Виторганом, сейчас изменили своё отношение к своему кумиру.



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