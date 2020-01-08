Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли участие в официальном открытии газопровода «Турецкий поток».

Путин на церемонии заявил, что при прокладке труб использовались инновационные технологии, которые обеспечивают максимальную экономическую эффективность, а также безопасность и экологичность эксплуатации.

Накануне «Газпром» сообщал, что газом заполнены обе нитки «Турецкого потока», начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. В Европу газ из «Турецкого потока» пойдет по трубопроводу, который сейчас строят в Сербии от границы с Болгарией до Венгрии.

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