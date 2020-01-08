Алла Пугачева подложила свинью известному блогеру

Социальная сеть «Одноклассники» на Рождество удалила страницу блогера. Причем его об этом никто не осведомил и не предупредил. К слову, Манукян об этом и не узнал, если бы его подписчики не стали массово мигрировать в другие его соцсети.
«Большего подарка на Рождество от соцсети «Одноклассники» я и представить не мог. Всегда размещал там копии своих постов с других соцсетей. Практически не общался там с подписчиками. Вообще всегда считал эту соцсеть неактуальной и второстепенной. И вдруг после поста о том, что время Аллы Пугачевой прошло и моего анализа «Новогоднего огонька» на канале Константина Эрнста моя страница исчезает из этой соцсети», – высказался Вадим.
Тем не менее, Манукян сомневается, что эти вещи взаимосвязаны. Но он считает эту ситуацию забавной и даже символичной. Ведь блогер создал страницу в «Одноклассниках» отчасти благодаря Эрнсту, который проводил рейтинговое голосование за участинков «Новогоднего огонька 2018» после требования Вадима новогодней петиции о необходимости изменения формата шоу.
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«Пугачева меня туда косвенно «привела» и она же по сути «поставила финальную точку» в моем присуствии в этой соцсети. Спасибо ей за это большое. Пусть даже она тут и ни при чем. Мои три года пребывания на «Одноклассниках» завершены», – резюмировал эксперт.
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Последнее: Социальная сеть «Одноклассники» на Рождество удалила страницу блогера. Причем его об этом никто не осведомил и не предупредил. К слову, Манукян об этом и не узнал, если бы его подписчики не стали массово мигрировать в другие его соцсети. «Большего подарка на Рождество от соцсети «Одноклассники» я и представить не мог. Всегда размещал там копии своих […]
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