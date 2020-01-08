Экс-глава Nissan Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон, ранее сбежавший из-под домашнего ареста в Токио, выступил с критикой в адрес японских властей за жестокое обращение и нарушение прав человека.

«Меня допрашивали по 8 часов в день без присутствия адвокатов», – сказал Гон, уточнив, что прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание, передает ТАСС.

Он также сообщил о причастности официальных лиц Японии к сговору, в результате которого он был арестован. «Члены японского правительства также участвовали в сговоре. Я знаю имена, но не буду их называть. Я нахожусь в Ливане и с уважением отношусь к ливанскому гостеприимству, поэтому я не буду называть этих имен», – сказал Гон, подчеркнув, что экс-глава Nissan Хирото Саикава был среди организаторов сговора против него.

«Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим», – добавил Гон.

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон (имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана) и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).

Однако в декабре Гон сбежал из Японии в Ливан. Сообщалось, что он якобы покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о побеге Карлоса Гона.

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