Какие льготы, выплаты и пособия выросли с января 2020 года

Путеводитель по самым важным изменениям в социальной сфере
С 2020 года произошло множество важных изменений на законодательном уровне в социальной жизни россиян. Часть из них посвящена льготам, пособиям, пенсиям, которые уже изменились с 1 января или ожидают своего повышения в течение года. Вот наиболее важные из них.
Материнский капитал
Последний раз данные выплаты менялись четыре года назад, тогда в 2016 году размер пособия на рождение второго и последующих детей был равен 453 026 рублям. С января текущего года эта сумма увеличилась на 13 тысяч рублей — 466 617 тысяч рублей. Деньги можно потратить в том числе на образование детей, улучшение жилищных условий, реабилитацию детей-инвалидов.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда вырос с 1 января на 850 рублей и теперь равен 12 130 рублям. Данное повышение отразится не только на зарплатах, но и на оплате больничных, отпуска по уходу за ребенком до полутора лет и отпуска по беременности и родам. Коснется это тех, кто зарабатывал ниже прожиточного минимума.
Пособие на ребенка до трех лет
Выросло ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет для семей с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека. С января 2020 года в среднем по стране оно составит 11 004 рубля. Выплата на первого ребенка будет идти из федерального бюджета, а на второго — из материнского капитала.
Выплата при рождении ребенка
Данная выплата индексируется ежегодно в соответствии с уровнем инфляции. По последним данным Центробанка прогнозируется, что в феврале этого года она будет примерно равна 18 143 рублям.
Пенсии
В 2020 году выплаты пенсии проиндексируются на 6,6 %, однако повышение коснется только неработающих пенсионеров. По предварительным оценкам, выплаты вырастут примерно на 1000 рублей. Минимальная пенсия вырастет до прожиточного минимума пенсионера — 9236 рублей. Пенсии по инвалидности проиндексируют в апреле.
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