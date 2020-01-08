Экономист нашел у бедности в России черты генетических заболеваний

Эксперт считает, что общество должно бороться с бедностью и неравенством, потому что это выгодно.

20 миллионов бедных россиян – таковы официальные данные за 2019 год. Однако ВЦИОМ выяснил, что таковыми считают себя 40%, объясняя это нехваткой денег на приобретение необходимых вещей.

В свою очередь специализирующаяся на изучении бедности и неравенства экономист Юлия Раскина (Европейский университет — Санкт-Петербург) рассказала «Медузе», что сегодня в России становится стыдно быть бедным. Она даже ссылается на социологов, которые обратили внимание: во время опросов люди завышают свои доходы и расходы.

Экономист сравнила эти беды с инфекцией, которые подобно эпидемии могут привести к тому, что вырастут преступность, издержки в экономике, будут неувереннее себя чувствовать инвесторы, придется повысить расходы на полицию из-за растущей преступности и наведения порядка. Именно поэтому обществу не просто нужно, но и выгодно бороться с такими явлениями как бедность, практически как и с инфекциями. Надо помогать бедным выйти из этого состояния, утверждает специалист.

«Если продолжать аналогию с болезнью, то у бедности есть и черты генетических заболеваний, в которых никто не виноват», — говорит Раскина, отмечая, что дети из таких семей получат плохое образование и продолжат «участь» бедных по сравнению с детьми из благополучных семей.

Конечно же, люди, которые живут в городах, где нет работы, могут поменять место жительства, где есть и работа, и возможность улучшить свое благосостояние, но стартовые условия у них намного отличаются от тех, чье материальное положение получше, отмечает эксперт.

Она предлагает один рецепт — долговременный экономический рост и снижение неравенства. Пока же стоит отменить НДФЛ для живущих за чертой бедности, поднять налоги на дорогие недвижимость и имущество. Помимо этого нужно активизировать адресную помощь бедным и тем, кто работать не может – инвалидам, детям, старикам. И не менее важно, найти хорошую работу трудоспособным.

Фоторепортаж Альфреда Хлебина

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Последнее: Эксперт считает, что общество должно бороться с бедностью и неравенством, потому что это выгодно. 20 миллионов бедных россиян – таковы официальные данные за 2019 год. Однако ВЦИОМ выяснил, что таковыми считают себя 40%, объясняя это нехваткой денег на приобретение необходимых вещей. В свою очередь специализирующаяся на изучении бедности и неравенства экономист Юлия Раскина (Европейский университет […]