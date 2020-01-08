Поклонская сказала, чего «никто не заметил» в истории с «Матильдой»

08.01.2020, 16:19, Новости дня

В истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда» все было «перекручено» так, что многие не заметили, как «из-под носа искусно увели бюджетные деньги», сообщила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская.

«В истории с «Матильдой» было так все перекручено, что даже не заметили – под шумок, как говорится – как из-под носа искусно увели бюджетные деньги – десятки миллионов. Но всем так было интересно обсуждать личное отношение Поклонской и жизнь нашего государя Николая II, что даже плевать было на такие вопросы, которые я озвучивала. Произошло смещение акцентов, и никому не было дела, ведь мы достаточно богаты, чтобы обращать внимание на такие «мелочи», – сообщила Поклонская РИА «Новости».

Она отметила, что сейчас бы не стала бы обсуждать публично отношение к вере и святой семье Николая II. «Мое личное отношение к вере, святым и святому государю с семьей – это то, что я не стану обсуждать публично. Потому что слишком дорого для меня», – добавила депутат.

Ранее Поклонская признала ошибкой громкий скандал из-за фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда» все было «перекручено» так, что многие не заметили, как «из-под носа искусно увели бюджетные деньги», сообщила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская. «В истории с «Матильдой» было так все перекручено, что даже не заметили – под шумок, как говорится – как из-под носа искусно увели бюджетные деньги […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика