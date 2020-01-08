Поклонская сказала, чего «никто не заметил» в истории с «Матильдой»

В истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда» все было «перекручено» так, что многие не заметили, как «из-под носа искусно увели бюджетные деньги», сообщила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская.
«В истории с «Матильдой» было так все перекручено, что даже не заметили – под шумок, как говорится – как из-под носа искусно увели бюджетные деньги – десятки миллионов. Но всем так было интересно обсуждать личное отношение Поклонской и жизнь нашего государя Николая II, что даже плевать было на такие вопросы, которые я озвучивала. Произошло смещение акцентов, и никому не было дела, ведь мы достаточно богаты, чтобы обращать внимание на такие «мелочи», – сообщила Поклонская РИА «Новости».
Она отметила, что сейчас бы не стала бы обсуждать публично отношение к вере и святой семье Николая II. «Мое личное отношение к вере, святым и святому государю с семьей – это то, что я не стану обсуждать публично. Потому что слишком дорого для меня», – добавила депутат.
Ранее Поклонская признала ошибкой громкий скандал из-за фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».
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Последнее: В истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда» все было «перекручено» так, что многие не заметили, как «из-под носа искусно увели бюджетные деньги», сообщила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская. «В истории с «Матильдой» было так все перекручено, что даже не заметили – под шумок, как говорится – как из-под носа искусно увели бюджетные деньги […]
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