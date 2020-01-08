В Кремле заявили об отсутствии связи предстоящего визита Меркель в Россию с убийством Сулеймани

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не стала причиной предстоящего визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Нет никакой связи», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Это подтвердил и официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщив, что визит канцлера Ангелы Меркель в Москву готовился с конца декабря 2019 года.
«Я хочу еще раз четко сказать, потому что время от времени слышу про это заблуждение: планы этого визита появились не после военной акции против генерала Сулеймани, напротив, планы и договоренности по этим переговорам датируются Рождеством (25 декабря 2019 года)», – сообщил он, передает РИА «Новости».
Зайберт уточнил, что «этот визит имеет несколько оснований и несколько целей». «Речь идет о международных вопросах, которыми занимаются Германия и Россия», – сказал он, отметив, что речь идет о Ливии, Украине.
При этом представитель кабмина ФРГ добавил, что «теперь, конечно, там в Москве будет идти речь и о ситуации в Ираке», а также напряженности в отношениях между Ираном и США.
Ранее стало известно, что Ангела Меркель посетит Москву с рабочим визитом 11 января.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о главной теме предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда» все было «перекручено» так, что многие не заметили, как «из-под носа искусно увели бюджетные деньги», сообщила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская. «В истории с «Матильдой» было так все перекручено, что даже не заметили – под шумок, как говорится – как из-под носа искусно увели бюджетные деньги […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Обновленный спорткар Jaguar F-Type: старт предзаказов и рублевые цены / 23 декабря
- ВЦИОМ: россияне чаще заводят дома кошек, чем собак / 27 ноября
- Автоновости: Джереми Кларксон наехал на юную шведскую экоактивистку и назвал ее ******** / 29 ноября
- Tesla Model 3 может стать самым массовым в мире электрокаром / 7 января
- В Москве задержали матерей фигурантов дела «Сети» и «Нового величия», которые вышли на пикеты / 7 декабря
- Дерюгина: Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике – под угрозой срыва / 25 декабря
- Украинская биатлонистка Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU / 20 декабря
- Глава Пентагона заявил, что американские военные не будут нарушать законы войны / 7 января