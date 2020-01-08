В Мексике показали в прямом эфире светящийся НЛО. Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг разместил видео с участием инопланетного корабля на своем канале в Youtube.

В Мексике очевидцы заметили неопознанный объект, который светился, над вулканом Колима. Он имел дискообразную форму и по предположению очевидцев был с размерами автомобиля. Инопланетный транспорт медленно пролетел над вулканом и опустился вниз.

Известный уфолог Скотт Уоринг предполагает, что на этой территории располагается тайная база пришельцев. Именно по этой причине рядом с мексиканскими вулканами за последнее десятилетие было замечено большое количество НЛО. Объекты часто ярко светятся, а некоторые из них вылетают из самого жерла вулкана. Уфолог уверен, что именно под данной геологической структурой стоит искать инопланетян.

На видео, которым поделился Скотт Уоринг на своем Youtube-канале, видно, как объект появляется около подножья вулкана и пролетает над ним, скрываясь по другую сторону. Специалист старается максимально приблизить картинку для того, чтобы детально рассмотреть инопланетный транспорт. Он сопроводил ролик комментариями, чтобы зрители не пропустили важных деталей.

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