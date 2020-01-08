Четыре человека погибли в ДТП под Рязанью

08.01.2020, 16:04, Разное

В среду, 8 января, на автодороге М-5 под Рязанью произошло ДТП с участием легковых транспортных средств KIA и Citroen. В результате инцидента погибло четыре человека. Ещё четверо людей травмированы.
По данным УМВД Московской области, авария произошла на 145-м километре автодороги М-5 после полудня. Столкновение автомобилей KIA и Citroen спровоцировало пробку на трассе, поэтому сотрудники ГИБДД организовали реверсное движение. Кроме четверых погибших в ДТП получили травмы двое взрослых и двое детей. Точной информации о состоянии пострадавших пока нет.

На месте дорожного инцидента работают специалисты медицинской и спасательной служб, правоохранительных органов. Детали ДТП выясняются в ходе проверки и станут известны позже.



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