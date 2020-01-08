Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президент Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода Путин и Эрдоган отметили образцовый уровень сотрудничества РФ и Турции.

До этого лидеры стран провели переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков.

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