Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президент Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода Путин и Эрдоган отметили образцовый уровень сотрудничества РФ и Турции.
До этого лидеры стран провели переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков.
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