Иран отказался передать Boeing «черные ящики» разбившегося самолета

Иран отказывается передавать бортовые самописцы самолета «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, производителю для исследований. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Мы не передадим „черный ящик“ производителю и американцам», — сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде (перевод — «Интерфакс»). По его словам, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных «черного ящика».

Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.

Напомним, из-за крушения Boeing «Украинских авиалиний» авиакомпания приостановила полеты в Иран, арабские перевозчики отменяют рейсы в Багдад. На борту самолета, включая экипаж, находились 177 человек. Все они погибли.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жизнь Бари Алибасова складывается не так удачно, как думают окружающие, считает ясновидящая Саона. На самом деле музыкальный продюсер много раз оказывался на грани жизни и смерти. По словам экстрасенса, опасность буквально ходит по пятам за основателем группы На-На. «Карты говорят о том, что линия его жизни давно должна была оборваться. Но родные, близкие и друзья […]