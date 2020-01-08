Педро Санчес официально стал главой правительства Испании

08.01.2020, 15:57, Новости дня

Педро Санчес, генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии, принес присягу и официально вступил в должность премьера страны.

Санчес стал главой первого коалиционного правительства Испании в новейшей истории страны — с 1975 года, момента окончания диктатуры каудильо Франсиско Франко.

Накануне его кандидатура была утверждена голосованием депутатов с небольшим перевесом. В поддержку Санчеса проголосовали 167 депутатов, 165 — высказались против, еще 18 депутатов воздержались от голосования.



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