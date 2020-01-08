МАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала 8 января полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Среди погибших – около 30 несовершеннолетних: 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей в возрасте до 10 лет.

В списке 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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