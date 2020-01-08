Путин и Эрдоган отметили образцовый уровень сотрудничества РФ и Турции

Президент Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле заявил, что Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и РФ показывают совсем другие примеры – взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, какой объем газа РФ поставила Турции в 2019 году. «Экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже тридцать лет. В прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 млрд куб. м голубого топлива», – сказал президент, передает ТАСС.
При этом глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и РФ во время реализации проекта «Турецкий поток» продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков.
Между тем, глава Минэнерго Турции сообщил, что по «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год.
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