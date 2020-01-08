Опубликовали концепт-арт продолжения «Аватара»

На странице франшизы «Аватар» в Twitter опубликовали первые изображения к сиквелу оригинальной картины.
«В продолжении «Аватара» вы не просто вернетесь на Пандору, вы исследуете новые части света. Ознакомьтесь с этими совершенно новыми концептуальными произведениями искусства, чтобы заглянуть в будущее», – говорится в посте.
In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.
Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ
— Avatar (@officialavatar) 7 января 2020 г.
В сиквеле сыграют актеры оригинального фильма Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, а также Кейт Уинслет, Дэвд Тьюлис, Мишель Йео.
Главный герой Джейк Салли встанет на защиту коренного народа Пандоры. Мировая премьера фильма состоится в декабре 2021 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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