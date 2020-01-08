«На микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, приказал эвакуироваться». Полиция задержала в Одессе мужчину с оружием

08.01.2020, 15:42, Новости дня

Полиция в Одессе задержала мужчину, который предположительно сообщил о минировании аэропорта, заявила 8 января пресс-служба областной полиции.

Утром полиция получила сообщение о минировании.

«Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился явно в неадекватном состоянии, немедленно задержали. Он оказался 26-летним одесситом», – сказано в сообщении.

В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили пневматическое оружие, его изъяли.

Полицейские проверяют причастность мужчины к сообщениям о минировании аэропорта и других объектов в городе.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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