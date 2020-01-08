«На микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, приказал эвакуироваться». Полиция задержала в Одессе мужчину с оружием

Полиция в Одессе задержала мужчину, который предположительно сообщил о минировании аэропорта, заявила 8 января пресс-служба областной полиции.
Утром полиция получила сообщение о минировании.
«Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился явно в неадекватном состоянии, немедленно задержали. Он оказался 26-летним одесситом», – сказано в сообщении.
В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили пневматическое оружие, его изъяли.
Полицейские проверяют причастность мужчины к сообщениям о минировании аэропорта и других объектов в городе.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жизнь Бари Алибасова складывается не так удачно, как думают окружающие, считает ясновидящая Саона. На самом деле музыкальный продюсер много раз оказывался на грани жизни и смерти. По словам экстрасенса, опасность буквально ходит по пятам за основателем группы На-На. «Карты говорят о том, что линия его жизни давно должна была оборваться. Но родные, близкие и друзья […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Крем “Лука” и правила намазывания им (Часть 1) / 27 декабря
- «Химия произошла»: Харламов начистоту о романе с известной актрисой после скандала с изменой Асмус / 3 декабря
- Королева ушла в отрыв с 71-летним Винокуром / 2 января
- Мнение: Главная угроза для «Единой России» / 26 ноября
- Клиника Согаза лечит раненых бойцов ЧВК Вагнера — Reuters / 8 января
- Мнение: Датчане обещают России манну небесную… / 3 декабря
- Мы будем бродить по пустыне не 40 лет / 9 декабря
- Мнение: О страшной мести Греты Тунберг / 6 декабря