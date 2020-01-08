Мнение: Как же много у нас проходимцев!

Я объясню, какая именно мерзость до сих пор выводит меня из себя — лицемерие.
Возьмём любого человека — если у него есть свои убеждения, жизненные принципы, я спокойно могу с ним спорить.
Более того, я способна даже его уважать — за то, что он, хоть и имеет отличные от моих взгляды, живёт по своим принципам, а не врёт в лицо всем подряд, какой он милый.
Я уважаю людей за честность. И меня буквально выворачивает от отвращения, когда люди подличают.
Фото: Соцсети
Сегодня я хочу показать вам женщину по фамилии Попова. Да, говорящая фамилия — Алёна Попова-Жопова.
Гражданка Жопова у нас — кто же она у нас? А нет никто, и звать её совершенно никак.
Несмотря на такие минусы, Попова решила сделать себе имя и политическую карьеру на защите всех нас с вами, женщин, от насилия в семье и от мужиков.
В крайнем случае, если политическая карьера не заладится, Попова станет бьюти-блогеркой, снимет вайн или покажет дряблую грудь в Эскортограме.
«Мы хотим, чтобы женщины почувствовали — они под защитой», — заявила Попова, сделав умное лицо на жопе и предложив свои диванные размышления, как программу спасения женщин.
Что же предлагает Попова? Что-нибудь дельное? Отнюдь, у неё два пункта в программе, и оба — довольно странные.
Во-первых, Попова нашла врага. Кто у нас враг? Конечно же, депутат Слуцкий, который то ли назвал, то ли всё-таки не назвал какую-то журналисточку зайкой.
То есть, Попова борется с бытовым насилием, а враг у неё — почему-то Леонид Слуцкий, который никого не бил.
Во-вторых, Попова считает, что полиция должна принимать заявления от всех женщин.
То есть, баба живёт с мужиком, который лупит её, но вместо того, чтобы свалить от него, она пишет в полицию: спасите, мол, помогите! Хочу жить с ним, но иногда мне так не нравится, что он меня лупит!
Такую «качественную» программу спасения битых баб Алёна Попова назвала #ТыНеОдна.
Ты не одна, мол, дура — нас много таких, которых лупят. Продолжим жить с домашними тиранами, а помогать друг другу будем в Эскортограме!
Вот это именно то, о чём я говорила вначале — ненавижу. Лицемерие, мерзость, ради получения ништяков.
Чтобы скрыть личную тупость, непрофессионализм, непонимание сути проблемы, активистки выбрали себе и врага — депутата Слуцкого, который, к слову, никого ни разу не бил.
После скандала с «зайчуткой», о котором я писала и создала общественный резонанс, я следила за ним — что ещё выкинет? И вы знаете, лично у меня к нему претензий больше нет.
Ну, не было за ним «косяков» за это время!
Да, возможно он считает, что можно назвать журналистку зайчуткой, но вместе с тем, если всё так, он не лицемерит. Он ведёт себя как мужик, а не зашуганный толерантный писюн.
Да и был ли вообще повод для того скандала? После волны фейковых разоблачителей домогательств, я стала сомневаться — а не просто ли хайпилась та журналистка?
Кроме того, Слуцкий работает хорошо. В отличие от многих своих коллег, использует командировки в ПАСЕ для помощи россиянам, которые оказались в беде за рубежом. Делом человек занят, а не просто так языком работает.
Активистка же Попова нашла врага не в лице пьяного дебошира, который колошматит жену, а в человеке, который к домашнему насилию не имеет ни малейшего отношения.
Где Слуцкий, а где дебошир?! Ну, не дура ли?
На самом деле — не совсем уж и дура. Если сопоставить её наезд на Слуцкого, начавшийся строго в тот момент, когда тот начал ярчить в ПАСЕ, вырисовывается некрасивая ситуация, когда девка кинулась на депутата, чтобы сорвать себе толерантненьких ништяков.
Впрочем, оставим пиар сетевой помойки Поповой, вернёмся к непосредственной деятельности радикалки:
«Активистка позвонила в МВД и спросила, получают ли они от нас обращения. Ей ответили: «Мы вообще электронную почту не открываем». Сейчас мы со всех площадок обратились к уважаемому Министерству внутренних дел, чтобы они все-таки проверяли имейл, потому что скоро заявления будут отправляться одновременно и в полицию, и в Главное управление собственной безопасности — чтобы профилактировать бездействие сотрудников полиции,» — поделилась Попова своей работой.
Серьёзно? Вы решили «профилактировать» домашнее насилие попранием Конституционного права на запрет чтения личной переписки без решения суда?
Лучше начните лактировать, чем «профилактировать» — пользы точно будет больше от вас.
Как вы относитесь к таким женским «защитницам» — радифемкам, бьюти-блогеркам, политическим деятелкам?
Есть ли реальная польза от их лицемерия и непролазной глупости, подмены понятий и непонимания причин несчастья женщин? Или всё-таки они просто забалтывают проблему насилия, которую нужно решать?
Источник: Лена Миро
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Последнее: Я объясню, какая именно мерзость до сих пор выводит меня из себя — лицемерие. Возьмём любого человека — если у него есть свои убеждения, жизненные принципы, я спокойно могу с ним спорить. Более того, я способна даже его уважать — за то, что он, хоть и имеет отличные от моих взгляды, живёт по своим принципам, […]
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