Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в ответ на угрозы Ирана атаковать Хайфу

Любой удар по Израилю спровоцирует «сокрушительный ответ», заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает The Jerusalim Post.

Он поддержал действия президента США Дональда Трампа, который отдал приказ на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани и подчеркнул, что последний «был ответственен за смерть бесчисленных невинных людей», «дестабилизировал многие страны», «сеял страх и страдания».

Премьер-министр Израиля высказал мнение, что его в этом вопросе поддерживают многие лидеры стран Ближнего Востока.

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке погиб командир элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что его убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции обстрелял американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани».

Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Любой удар по Израилю спровоцирует «сокрушительный ответ», заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает The Jerusalim Post. Он поддержал действия президента США Дональда Трампа, который отдал приказ на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани и подчеркнул, что последний «был ответственен за смерть бесчисленных невинных людей», «дестабилизировал многие страны», «сеял страх и страдания». Премьер-министр Израиля […]