Четырехлетняя дочь Екатерины Климовой засняла на видео маму в бикини

08.01.2020, 15:30, Разное

Четырехлетняя дочь Екатерины Климовой засняла на видео маму в бикини. Вместе с семьей актриса проводит отпуск на Бали, где и были сняты забавные кадры.
Екатерина Климова поделилась на своей странице в Instagram забавным роликом, где беседует со своей четырехлетней дочерью Беллой. Родственницы ведут непринужденный разговор о необходимости солнечных очков. Девочка интересуется, где родительница забыла свой защитный аксессуар для глаз. В процессе беседы Белла выхватывает у мамы камеру и направляет ее на Климову, которая загорает под зонтом. В кадр попадает прекрасная фигура актрисы и белый купальник. Чтобы позабавить дочь, артистка примеряет детские очки на себя. Белла пришла от этой затеи в полный восторг.

Многие поклонники назвали видео очень забавным и трогательным. Некоторые принялись размышлять, на кого же больше похожа девочка – на отца, Гелу Месхи, или же на мать. Подписчики также поздравляли актрису с новогодними праздниками.



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