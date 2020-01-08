Назван ожидаемый объем получаемого Турцией газа по «Турецкому потоку»

08.01.2020, 15:26, Новости дня

По «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год, сообщил глава Минэнерго республики.

Об этом передает ТАСС.

5 января российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» начали получать Греция и Северная Македония. 1 января газ из РФ по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию.



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Последнее: По «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год, сообщил глава Минэнерго республики. Об этом передает ТАСС. 5 января российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» начали получать Греция и Северная Македония. 1 января газ из РФ по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию.

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