Хоккеист Илья Ковальчук купил особняк в Лос-Анджелесе за 11 миллионов долларов

08.01.2020, 15:21, Разное

Российский хоккеист Илья Ковальчук, играющий за американский клуб Los Angeles Kings, недавно купил роскошный особняк в США. Жильё площадью более 520 кв. м. обошлось спортсмену в 11 миллионов долларов, хотя ещё два года назад этот дом в Лос-Анджелесе оценивался на 6 млн дороже.
Купленный Ильёй Ковальчуком особняк построен у подножья горного хребта Санта-Моника в Южной Калифорнии. Хоккеист вместе с семьёй много времени проводит в Америке, поэтому приобретение жилья было необходимостью. В семье Ковальчука и бывшей участницы группы «Мираж» Николь Амбразайтис подрастают четверо детей – сыновья Филипп и Артем, а также дочери Ева и Каролина. В новом доме собственный уголок найдётся не только для каждого члена семьи, но и для четверолапых питомцев.

В особняке, приобретённом Ильёй Ковальчуком, ранее проживали многие американские знаменитости и политические деятели. Так, в своё время дом принадлежал Ричарду Никсону. Также в нём жил Синатра, Элвис Пресли и Дженнифер Энистон.

За 11 миллионов долларов хоккеист стал владельцем отделанного светлым мрамором и ониксом огромного дома. Внутри есть несколько спален и ванных комнат, просторный кабинет, кухня, гостиная и столовая, а на прилегающей территории – бассейн, зона для барбекю, бар. Из окон особняка открывается вид на океан и расположенный ниже Лос-Анджелес.



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Последнее: Российский хоккеист Илья Ковальчук, играющий за американский клуб Los Angeles Kings, недавно купил роскошный особняк в США. Жильё площадью более 520 кв. м. обошлось спортсмену в 11 миллионов долларов, хотя ещё два года назад этот дом в Лос-Анджелесе оценивался на 6 млн дороже. Купленный Ильёй Ковальчуком особняк построен у подножья горного хребта Санта-Моника в Южной […]

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