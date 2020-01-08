Анна Хилькевич пожаловалась, что уже шесть лет подряд ездит зимой в Таиланд. Она опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, на которой держит дочерей на руках в самолете.
Звезда сериала «Универ» отметила закономерность – уже шесть лет подряд она проводит семейный отдых в Таиланде. Знаменитость считает эту деталь пугающей. На снимке видно, что дочери Хилькевич чувствуют себя вполне комфортно на руках у матери. Старшая, Ариана, позирует на камеру, глядя прямо в объектив, а младшая, Маша, вероятно, собирается что-то спросить у матери, которая смотрит куда-то в сторону.
Подписчики высоко оценили публикацию звезды. Всего за несколько часов запись набрала около 177 тысяч «лайков». В комментариях подписчики интересовались, будет ли чем кормить детей на отдыхе, как добиться потрясающе белой улыбки, как у Анны Хилькевич, и стригли ли младшую дочь в год. Многие высказывали свои предположения относительно того, на кого больше похожи девочки.
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