В мире: «Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета?

В ночь на среду ракетной атаке с территории Ирана подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака и американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. По информации Центрального командования США, всего было выпущено 15 ракет, 11 из которых достигли цели: 10 ударили по авиабазе Айн аль-Асад, а одна – по военной базе. Власти Ирака говорят о 22 ракетах.

Это была, по словам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, «пощечина» в ответ на убийство в прошлую пятницу в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Операция Тегерана получила название «Мученик Сулеймани». Ракеты были выпущены примерно в то же время, когда был убит Сулеймани – в 1.20 ночи по местному времени.

Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.

Удар нанес КСИР. По итогам атаки в Тегеране заявили о гибели не менее 80 «американских террористов». Также сообщалось об уничтожении на авиабазе Айн аль-Асад нескольких американских самолетов. Но официального подтверждения этих данных до сих пор нет. В Пентагоне подтвердили факт удара, но о его последствиях не сообщали. Также КСИР предупредили Вашингтон о том, что в случае ответных действий Тегеран нанесет «более сильный и сокрушительный ответ», в том числе по союзникам США, например, Израилю.

Узнав об атаке, Трамп провел в Белом доме экстренное совещание с главой Пентагона Марком Эспером и госсекретарем США Майком Помпео, которого считают главным сторонником идеи ликвидации Сулеймани. Трамп не стал выступать со специальным обращением по телевидению, но оставилсообщение в Twitter со словами «все в порядке», напомнив про американскую «самую мощную и хорошо оснащенную армию в мире». Ранее он грозился нанести 52 удара по военным и культурным объектам Ирана в случае если Тегеран начнет мстить за Сулеймани.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что ракетные атаки Ирана по базам США дали шанс прекратить взаимное насилие и увести ситуацию в политическую плоскость.

«Что ж, иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде. 11-12 ракет из пятнадцати «достигли цели», а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что «все хорошо». Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершен», – пишет Косачев в Facebook.

Сенатор убежден, что возникший шанс «нельзя упустить». «Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы», – добавил Косачев.

В свою очередь председатель сенатской комиссии по информполитике Алексей Пушков считает, что ответ Вашингтона может стоить Трампу победы на выборах. Как пишет политик в Twitter, в таком случае практически неминуема «сухопутная большая война», которая «не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах». «Лучше остановиться», – призвал Пушков.

По мнению политика, сейчас американский лидер «разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке».

В том, что иранский удар поставил регион «на грань большой войны», уверен политолог Федор Лукьянов. Он пишет в Telegram-канале журнала «Россия в глобальной политике» о том, что Трамп может «ограничиться такими же ритуальными действиями и боевыми кличами или поднять градус возмездия». «Это крайне скользкий путь, когда все меньше зависит от воли того или иного политика», – считает эксперт, добавляя, что, «будучи главой страны-гегемона с традициями агрессивного утверждения собственных интересов удержаться вне войны практически невозможно».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал беспрецедентной атаку баллистическими ракетами по американским базам. Он согласен с Косачевым, что сейчас стороны могут остановиться и погасить конфликт. «Если США не предпримут ответных мер, Иран больше не намерен атаковать. Это двойственная ситуация. Здесь все будет зависеть от целесообразности принятого Трампом решения. Для Трампа санкция на ответный удар по территории Ирана будет означать полномасштабную войну», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, логика подсказывает, что вместо санкций и дипломатических мер «США должны ответить силой». «Сила означает ограниченный по масштабу, но удар крылатыми ракетами по стартовым позициям иранских баллистических ракет. Это будет война со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, Израиль, Эмираты и Саудовская Аравия не заинтересованы в полномасштабной войне, поскольку это затронет их безопасность. Сложная политико-дипломатическая ситуация разрешится после того, как Трамп выступит с обращением и озвучит план ответных действий», – считает Коротченко.

По оценке доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, ситуация в регионе напряженная, но не катастрофическая. «Я не думаю, что начнется широкомасштабная война на Ближнем Востоке», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, сама ситуация с гибелью генерала не так проста, как может показаться. «Еще два года назад в Иране проходили широкие выступления, это была практически цветная революция. Для руководства страны был нужен обязательный повод сплотить нацию против внешней угрозы», – указал собеседник.

Он отметил также, что ситуации, при которой произошло убийство Сулеймани, не должно было быть в принципе. «Должны были работать РЛС, системы предупреждения о воздушной атаке и, по возможности, системы отражения ракетного удара. Генерал – не мальчик для битья. В любом преступлении надо искать приобретателя выгоды… У Ирана появились козыри сплотить нацию и мобилизовать граждан, ресурсы, а у некоторых политических сил в США теперь есть дополнительные козыри обвинить Трампа в том, что он создает напряжение международной обстановки», – полагает Перенджиев.

Более того, сейчас «у особо радикально настроенных сил в США появляется возможность физически устранить Трампа и все свалить на Иран». «Нечто подобное было с убийством президента Джона Кеннеди», – напомнил эксперт.

После сообщений об атаке баллистическими ракетами из Тегерана пришли трагические известия о крушении гражданского авиалайнера. Утром в Иране разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Крушение рейса PS 752 Тегеран – Киев произошло ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 5.30 мск) после вылета из столичного аэропорта Имама Хомейни. Обломки разбросало на территории двух гектаров. На месте падения самолета спасатели обнаружили два «черных ящика». Момент катастрофы был запечатлен очевидцами. В МАУ заверили, что Boeing 737 был полностью исправен, а пилоты имели большой стаж управления этими самолетами.

По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В посольстве Украины в Иране тоже заявили, что крушение произошло из-за аварии двигателя, поэтому на данный момент версия теракта исключена — однако затем в диппредставительстве это заявление дезавуировали, призвав дождаться итогов расследования.

На борту находились два украинца и около 13 членов экипажа из Украины, еще 88 человек – граждане Канады и стран Западной Европы. Также на борту были 71 житель Ирана, 73 гражданина Канады, 4 гражданина Германии, 3 – Великобритании, 8 – Швеции, 6 – Афганистана. Однако глава Управления ЧС Ирана, как информирует РИА «Новости», утверждает, что погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца. Россиян среди пассажиров не было.

В Киеве по поручению президента Украины Владимира Зеленского, который прервал свой отдых в Омане, был создан при СНБО оперативный штаб, в который вошли премьер-министр Алексей Гончарук и ряд министров. Добавим, что США запретили американским авиалиниям пролет над территорией Ирана, Ирака и Персидского залива. О похожих мерах объявили Росавиация, Air France, «Малайзийские авиалинии», «Сингапурские авиалинии» и ряд других азиатских авиакомпаний.

Отметим, что иорданское издание Al-Hadath не исключило версии о случайном попадании в самолет иранской ракеты. Но объявленное Ираном время пуска баллистических ракет не совпадает с фактическим временем отправления лайнера. Впрочем, Коротченко убежден, что на все вопросы о причинах крушения должна ответить расшифровка «черных ящиков». «Данные однозначно покажут, что произошло. Пока все утверждают о технической версии», – подчеркнул эксперт.

Александр Перенджиев считает, что подобные конфликты могут привести к авиакатастрофам. «Как правило официальные комиссии не находят следов теракта. Я считаю, что есть связь между атакой Ирана на американские базы в Ираке и этой катастрофой. Речь может идти об устранении нежелательных свидетелей, которые могли что-то знать… Может, они уже находились под подозрением и пытались покинуть страну. Здесь возможны любые варианты», – не исключает эксперт.

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