«Быдло»: острая на язык Самбурская обрушилась на россиян

Артистка рассказала, что уже неделю находится на Бали. Однако недавно тихий отдых в отеле омрачили другие российские туристы. «Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! Бам! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!», – пожаловалась Настасья Самбурская.

Знаменитость обрушилась с гневной критикой на возмутителей спокойствия. «Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть! А не потусоваться», – заявила актриса в «Инстаграме».

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Последнее: Артистка рассказала, что уже неделю находится на Бали. Однако недавно тихий отдых в отеле омрачили другие российские туристы. «Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! Бам! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!», – пожаловалась Настасья Самбурская. Знаменитость обрушилась с гневной критикой на возмутителей спокойствия. «Дорогие мои соотечественники, зачем […]