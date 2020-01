Пристайко заявил, что Украина и Иран скоординируют усилия по расследованию авиакатастрофы в Тегеране

Украина и Иран скоординируют усилия по расследованию авиакатастрофы в Тегеране, заявил 8 января в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Выразили наши соболезнования. Договорились скоординировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране», – написал Пристайко.

Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

