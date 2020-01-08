В Ираке назвали нарушением суверенитета удар Ирана по базам США

08.01.2020, 15:12, Новости дня

Спикер парламента Ирака осудил нарушение Ираном суверенитета страны в ходе ударов по американским базам.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах.

В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.



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Последнее: Спикер парламента Ирака осудил нарушение Ираном суверенитета страны в ходе ударов по американским базам. Об этом информирует РИА «Новости». Ранее стало известно, что Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах. В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко […]

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