Авиакатастрофа в Тегеране. Boeing заявил о готовности оказать МАУ любую помощь

Авиаконцерн Boeing заявил о готовности оказать авиакомпании «Международные авиалинии Украины» помощь в связи с крушением самолета Boeing 737-800 в Тегеране утром 8 января. Об этом говорится в Twitter пресс-службы концерна.

«Это трагическое событие, и мы искренне соболезнуем семьям команды и пассажиров. Мы находимся в контакте с нашим клиентом-авиакомпанией и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь», – сказано в сообщении американской компании.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd

— The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета.

