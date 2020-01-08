Саша Зверева взбесилась из-за слухов о четвертой беременности

Исполнительницу возмутили вышедшие в свет статьи о ее интересном положении. Она записала видеообращение для российских СМИ и публиковала в своем инстаграм-аккаунте.

«Российские СМИ – боги гинекологии! Они определяют наступившую беременность даже с расстояния сторис. Так да или нет? Медицина никогда не заходила так далеко. Ребят, мне бы теперь еще пол ребенка определить! Не свангуете, а? Очень надо», – высказалась негодующая Саша.

Напомним, девушка сама спровоцировала волну слухов. Причиной этому послужило выложенное в ее микроблоге видео, где она запечатлена с округлившимся животом.

Отметим, на данный момент Зверева уже является многодетной матерью. У нее трое детей – два сына и дочь. Все малыши были рождены в законных браках. Но сохранить отношения с обоими мужьями певице не удалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 7 Янв 2020 в 9:55 PST

Сейчас Саша по-настоящему счастлива. Она, наконец, встретила мужчину мечты. Ее сердце завоевал американец по имени Дэн. Мужчина быстро нашел общий язык со всеми наследниками звезды и принял их как родных.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исполнительницу возмутили вышедшие в свет статьи о ее интересном положении. Она записала видеообращение для российских СМИ и публиковала в своем инстаграм-аккаунте. «Российские СМИ – боги гинекологии! Они определяют наступившую беременность даже с расстояния сторис. Так да или нет? Медицина никогда не заходила так далеко. Ребят, мне бы теперь еще пол ребенка определить! Не свангуете, а? […]