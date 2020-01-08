Жириновский объяснил слова о «холопах» при раздаче денег на Красной площади

08.01.2020, 15:05, Новости дня

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свои высказывания во время прогулки по Красной площади, когда он раздал людям по тысяче рублей, назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы». Депутат считает, что в его словах нет ничего предосудительного.

«А то им не нравится слово «холопы, крепостные». Да мы с вами все холопы… Бесправные, безлошадные, бесквартирные», – сообщил Жириновский, передает РИА «Новости».

«Мы (народ – ред.) и есть холопы бесправные… И крепостное право. Дети от родителей зависят, родители от детей зависят – это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться», – добавил он.

Кроме того, Жириновский заявил, что денег людям надо раздавать еще больше, чем он раздает сейчас. Он уточнил, что народ нуждается в этой помощи.

Ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей «на подарки», назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы».

Глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба сообщил, что вопрос о высказываниях лидера ЛДПР во время прогулки по Красной площади будет рассмотрен после 13 января. Также он назвал вероятное наказание для депутата.



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