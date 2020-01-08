Инновационный телевизор LG Signature OLED TV R оценили в 60 тысяч долларов

В рамках выставки потребительской электроники CES 2020 представитель южнокорейского производителя LG Electronics подтвердил выход на рынок в этом году презентованного ранее футуристического телевизора. Предварительно стало известно, что LG Signature OLED TV R оценили в 60 тысяч долларов.

Около двух лет назад компания LG впервые продемонстрировала Signature OLED TV R со сворачивающимся экраном. Старт продаж инновационного устройства запланирован на 2-3 квартал текущего года, но вот позволить себе покупку, вероятно, сможет ограниченное количество поклонников южнокорейского бренда. Ориентировочно за 60 тысяч долларов пользователи смогут оценить возможности телевизора с 65-дюймовым экраном, голосовым помощником и гибкой OLED-панелью, способной устанавливаться на необходимой высоте и полностью выдвигаться за 10 секунд.

Разработчики предусмотрели в LG Signature OLED TV R все современные разъёмы, что даёт возможность подключаться практически к любому внешнему источнику. Кроме всего прочего, инновационное устройство оснащено Dolby Atmos – 100-ваттной акустической системой, работающей даже в свёрнутом режиме. По данным компании-производителя, Signature OLED TV R выдерживает не менее 50 тысяч «циклов сворачивания».

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Последнее: В рамках выставки потребительской электроники CES 2020 представитель южнокорейского производителя LG Electronics подтвердил выход на рынок в этом году презентованного ранее футуристического телевизора. Предварительно стало известно, что LG Signature OLED TV R оценили в 60 тысяч долларов. Около двух лет назад компания LG впервые продемонстрировала Signature OLED TV R со сворачивающимся экраном. Старт продаж инновационного […]