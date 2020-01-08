Мнение: Аномально тёплая зима, лесные пожары в Австралии и русские туристы в Лапландии

1. К вопросу о глобальном потеплении. На дворе середина зимы, а температуры в Петербурге плюсовые, в Москве чуть выше нуля. В европейской части России скорее осенняя, а не зимняя погода, при этом нельзя сказать, что это какая-то локальная аномалия — в Сибири также значительно теплее обычного:

https://ria.ru/20200107/1563156297.html

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.

Так, даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.

«Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», — сообщил Вильфанд.

В европейской части страны температура будет выше нормы на 6-8 градусов.

Пожалуй, стоит ещё раз процитировать Пушкина для тех, кто начал забывать школьную классику. Речь идёт о Псковской губернии, которая, напомню, находится несколько севернее Москвы:

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе

На третье в ночь. Проснувшись рано,

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор…

2. В прошлом году было немало шума по поводу рекордных лесных пожаров в Сибири, бушевавших на фоне необычайно жаркого лета. Критика в адрес властей также разгорелась нешуточная, однако по официальным данным никто не пострадал и не погиб, так как пожары шли в основном в отдалённых и малонаселённых районах.

Сейчас лето в южном полушарии, а значит, возгорания лесов переместились туда. И вот тут-то мы и увидели, что такое настоящая катастрофа. Апокалиптическую картину пожаров в Австралии живописует genby:

https://genby.livejournal.com/812291.html

Чтобы отвлечь внимание от сибирских пожаров в сентябре Путин поджёг Австралию. Горит до сих пор, и с каждым днём этого самого жаркого лета горит все сильней.

Заметим, что это всё происходит не в недоступных районах сибирской тайги, где никто не живёт, а в густонаселённых территориях вокруг крупнейшего мегаполиса континента. Причём в других местах Австралии и гореть особо нечему. Австралийские леса в основном здесь. Да ещё дым сдувает в океан.

Австралийские лесные пожары, идущие с сентября прошлого года, привели к чрезвычайному положению во многих регионах Австралии. Верните им рынду! Сегодня пожары охватили более 10 миллионов га территории. По последним данным, погибло не менее 20 человек, сотни пропали без вести, уничтожено около полумиллиарда животных. Сотни тысяч человек переселили на безопасную территорию. Сгорели тысячи домов и несколько городов. В Омео в штате Виктория был зафиксирован худший в мире индекс качества воздуха, превысивший 999. Индексы выше 200 уже считаются опасными для здоровья. Сидней и его пригороды затянуты смогом.

Два миллиона человек готовятся к эвакуации: улучшения ситуации ожидать не приходится. Доблестные демократические огнеборцы не справляются с разгулом стихии: на фоне 30-градусной жары дуют очень сильные ветры. <…>

[Дополнение в комментариях] Леса по краешкам континента, а сам континент в 2 раза меньше России. А лесов на порядки меньше. А горит столько же, сколько в России в рекордный год.

В качестве главной причины сибирских пожаров критики называли не глобальное потепление, а принятие Лесного кодекса в 2006 году, после которого количество лесников в России сократилось в 6 раз.

Но давайте теперь сравним российскую экономию с откровенной жадностью австралийских властей, которые решили убить 10 тысяч верблюдов, так как им стало жалко воды, которую те пьют:

https://lenta.ru/news/2020/01/07/camels

Власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов, пишет The Hill. Причина — в нехватке воды из-за лесных пожаров.

Власти пришли к выводу, что верблюды потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров, охвативших большую часть территории Австралии. Кампания по организованному убийству верблюдов будет проводиться на севере страны, населенном преимущественно коренными жителями — аборигенами.

В рамках операции, которая продлится пять дней, планируется убить около 10 тысяч верблюдов. Отмечается, что из-за царящей в регионе засухи животные сильнее обычного нуждаются в воде, что приводит к «хаосу в местных общинах».

В частности, отмечены случаи, когда верблюды забирались в дома к местным жителям в поисках воды и разрушали объекты инфраструктуры на участках, а также ломали кондиционеры.

Интересно, что по этому поводу скажут Greenpeace и защитники животных? И как ситуацию с пожарами прокомментируют оппозиционеры (многие из которых мечтают в эту самую Австралию эмигрировать)?

3. К вопросу о том, насколько реален стиль жизни, который я обрисовывал в своей «Саге о Сидоровых», и о том, как часто простые петербуржцы со средними зарплатами могут позволить себе кататься в Финляндию:

https://lenta.ru/news/2020/01/05/finn/

Российские туристы установили рекорд по посещаемости Лапландии (область на севере Финляндии) — их доля в регионе составила 53 процента от общего числа путешественников, пишет Yle со ссылкой на данные статистического центра.

Всего в местных отелях с января по ноябрь 2019 года было зарегистрировано 2,6 миллиона ночевок — это на четыре процента больше, чем в 2018-м. Самые посещаемые туристами места — Рануа (число ночевок выросло на 50 процентов), Рованиеми (плюс 12 процентов), Инари, Муонио, Кеми и Соданкюля.

Обратите внимание — больше миллиона посещений только в одном регионе Финляндии за неполный год, причём даже не самом близком к Петербургу. И это при том, что всё население Петербурга — 5 миллионов человек.

Источник: Место для дискуссий

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